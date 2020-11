Une TV LED 4K 100Hz Sony 65 pouces pour moins de 1000€ chez Boulanger ?

Le téléviseur Sony Bravia est aussi un appareil connecté qui tourne sous Android TV, le système d'exploitation de Google. L'interface vous permet d'accéder à tous vos contenus et aux différents services de SVOD comme Netflix, YouTube ou encore Amazon Prime Video. Des centaines d'applications sont disponibles sur le magasin intégré. Pour aller plus vite dans vos recherches vous pourrez également utiliser Google Assistant, intégré directement dans la télécommande grâce à la présence d'un bouton dédié et d'un micro.