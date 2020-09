Une Smart TV QLED TCL 55" à moins de 500€

La TV TCL 55C715 est équipée d'un écran de 55 pouces (diagonale de 139 cm) et embarque les technologies QLED, 4K UHD, HDR et Dolby Atmos.



Cette télé connectée dispose du système Android TV et des assistants vocaux comme Google et Alexa.



Pour la connectique, on retrouvera notamment 3 ports HDMI, 1 sortie optique, 1 prise casque, 2 ports USB, 1 Slot PCMCIA, 1 entrée antenne, 1 entrée satellite et 1 port Ethernet. Ces éléments vous permettront de lire vos contenus issus d'une clé USB (ou d'un disque dur externe) et de connecter un lecteur Blu-Ray, une console de salon, ou encore un ensemble Home Cinéma.