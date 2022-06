Superbe réduction sur la TV OLED Evo 4K UHD 55" par LG chez RueDuCommerce

La LG OLED55C2 fonctionne avec un processeur Alpha 9 Gen 5 AI 4K Quad Core. Ce dernier permet de nombreuses choses, dont la compatibilité avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium pour une fluidité de l'image sans pareil.

Faire l'inventaire de tout ce que propose cette TV serait trop long. Mais sachez qu'il y a au bas mot 12 fonctions différentes incluses pour améliorer l'image, la luminosité, le rendu, le contraste, etc. Et elle est bien sûr compatible HDR afin d'offrir une meilleure immersion, notamment avec les consoles de dernière génération.

Le son n'est pas en reste avec un traitement Dolby Atmos sur les deux haut-parleurs de 10W RMS et les deux woofers de 10W RMS également, pour une puissance totale de 40W RMS.

Et bien entendu c'est une Smart TV et donc connectée à tous les services de streaming possibles et imaginables, à télécharger directement depuis le store de l'interface.

Pour la connectique elle s'en sort très bien avec 4 ports HDMI 2.1 (ARC sur l'HDMI 2), une sortie optique numérique, deux prises d'antenne, un port PCMCIA et trois ports USB 2.0 en plus des connexions WiFi et Bluetooth.