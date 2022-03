Avec cette promo le Samsung Galaxy S21 est moins cher que jamais !

Le Samsung Galaxy S21 offre un écran Super AMOLED de 6,2" et surtout : il est possible de pousser la fréquence d'affichage à 120 Hz pour une fluidité maximale. Sachez par contre que c'est une option légèrement énergivore qui a une incidence sur l'autonomie. D'ailleurs celle-ci dépasse légèrement la journée et le S21 est compatible charge rapide 25W.

Comme on l'a dit il est équipé de 128 Go de mémoire et de 8 Go de RAM, avec un processeur octa-core Samsung Exynos 2100 avec une fréquence de 2,9 GHz. Pour les photos vous êtes gâté avec un triple capteur arrière : un grand-angle de 12 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 64 Mpx. Et à l'avant, vous pouvez compter sur un capteur de 10 Mpx. Avec, vous allez pouvoir filmer en 8K à 24 images/seconde ou en 4K à 60 images/seconde.

Enfin, sachez que le Samsung Galaxy S21 est certifié IP68. Cela veut dire qu'il résiste aisément à la poussière mais aussi à l'eau. Ainsi il peut être immergé à 1,5 mètre de profondeur jusqu'à 30 minutes maximum.