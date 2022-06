Forfait mobile : cette offre B&You 80 Go est l'une des meilleures du moment

Comme son nom l'indique, cette offre B&You renferme 80 Go de datas en 4G que vous serez libre de consommer en France métropolitaine. Un tel volume permet de naviguer sur le web, télécharger des applications et regarder des vidéos au quotidien, sans trop se soucier des gigas restants. Lorsque vous êtes dans l'Hexagone, les appels et les SMS/MMS seront bien évidemment illimités vers tous les opérateurs. La bonne nouvelle, c'est que ces avantages resteront d'actualité durant un déplacement à l'étranger.

Par exemple, si vous souhaitez passer vos vacances dans un autre pays du continent européen ou bien dans les DOM, les appels et les SMS/MMS conserveront leur aspect illimité vers ces zones et la métropole française. De plus, 12 Go de datas en 4G pourront être utilisés au sein de ces destinations. Un excellent moyen pour pouvoir garder contact avec vos proches toute l'année.