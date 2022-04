Vente Flash : l'offre 100% CANAL+ à un prix imbattable !

Depuis le début, Canal+ est connue comme étant la chaîne du cinéma et du football. Et vous en aurez pour votre argent avec cette abonnement et pourrez accéder dès à présent à des films qui viennent seulement de quitter les salles de cinéma. En ce moment il y a par exemple Eiffel, le film avec Romain Duris et Emma Mackey, vue dans Sex Education.

Il y a également certaines séries disponibles en sous-titrées 24h après les US, comme This is Us ou la toute dernière nouveauté de Marvel, Moon Knight avec Oscar Isaac dans le rôle titre.

Les identifiants de votre compte MyCanal vous permettent de vous connecter sur deux appareils simultanément, avec en plus l'accès à la TNT en live et à la demande. Avec, quand c'est disponible, des programmes en 4K UHD pour en profiter dans les meilleures conditions.