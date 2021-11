iPhone, iPad, AirPods Pro, MacBook : ces produits Apple déjà à prix cassé avant le Black Friday

Concluons notre tour des produits Apple avec un incontournable, l'ordinateur portable MacBook Air, version MGN63FN/A qui date de fin 2020. Vendu à 1049€ sur Rakuten, au lieu de 1122€, il permet en plus de cagnotter 100€ pour un futur achat sur le site.

Il s'agit d'un très bon ordinateur pour le travail, la bureautique, avec une autonomie qui varie entre 15h et 18h. Ici il s'agit du modèle avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, et surtout un écran de 13,3" avec la fameuse technologie Rétina propre à Apple.