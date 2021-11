Forfait mobile : Free, RED ou B&You, quelle offre à moins de 10€ par mois choisir ?

On conclut notre tour des opérateurs en promo avec une offre au prix rond chez RED by SFR. Pour 10€/mois vous avez un forfait qui comprend 30 Go de données mobiles en 4G ou en 3G selon votre smartphone.

Vous avez droit aux appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (sauf Mayotte). Et il y a aussi les SMS et MMS illimités 24h/24.

Tout comme le forfait B&You il n'y a pas d'engagement et pas de durée dans le temps : c'est le prix que vous allez payer peu importe combien de temps vous restez. Et vous avez jusqu'au 2 novembre pour en profiter.

Si toutefois vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection de forfaits mobiles, n'hésitez pas à consulter notre comparatif forfaits mobiles en novembre 2021.