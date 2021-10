Samsung Galaxy S21, le smartphone 5G à prix cassé avec Bouygues Telecom

Vous pouvez également profiter avec cette offre du réseau 5G de l'opérateur et des débits très importants pour vos téléchargements. Votre Samsung Galaxy S21 est d'ores et déjà compatible avec la 5G, et de plus en plus de zones sont couvertes sur l'ensemble du territoire. Une fois arrivé chez vous, vous pourrez dès le premier jour bénéficier de ses nombreux avantages.

Enfin ce forfait Sensation vous permet de profiter des appels et SMS en illimité depuis la France métropolitaine, les destinations de l'Union européenne, la Suisse, le Canada, les Etats-Unis et les DOM. Vous bénéficiez également de 100Go depuis l'Europe et d'une deuxième carte SIM à installer sur un autre appareil pour le connecter au réseau mobile sans dépenser davantage.