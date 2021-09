Forfait mobile : Sosh lance deux séries limitées 50Go et 100Go à partir de 12,99€/mois

L'autre formule comprend quant à elle 100 Go de données mobiles et 15 Go à utiliser chaque mois en Europe et depuis les DOM.

Pour le reste, les deux formules sont identiques et vous font bénéficier d'appels et SMS illimités depuis la France et l'Europe ains que des SMS pour les envois de photos depuis votre application de messagerie mobile.

C'est donc à vous désormais d'évaluer vos besoins d'internet en mobilité et de faire votre choix en fonction de votre consommation. Si vous êtes un utilisateur modéré de votre smartphone, avec une consultation raisonnable du web, des services de messageries ou encore des sites de streaming, une formule 50 Go devrait être suffisante pour vous permettre de profiter de votre téléphone sans exploser votre plafond.

Pour les voyageurs, souvent en déplacement aux quatre coins du pays, ou tout simplement pour ceux aimant passer des heures chaque jour sur leur smartphone afin de regarder des vidéos ou de jouer en ligne, la formule 100 Go est la plus adaptée pour rester dans les clous de votre enveloppe data et continuer à bénéficier de tous les services de votre téléphone quand vous le souhaitez.