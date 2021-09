Forfait mobile : une nouvelle offre choc à 4,99€ pour 20Go sur le réseau SFR

Avec les deux offres, les appels et les SMS/MMS illimités en France et depuis l'Union Européenne ainsi que les DOM se tiendront toujours à votre disposition. Débutons avec le forfait le plus abordable. Si vous utilisez entre 0 et 20 Go de datas en 4G, vous serez facturé à hauteur de 4,99€/mois (puis 9,99€/mois après un an). Jusqu'à 30 Go, comptez 7,99€/mois (puis 12,99€/mois) et enfin 9,99€/mois (puis 14,99€/mois) en atteignant une consommation de 40 Go. Si vous pensez dépasser ce seuil, il va plutôt falloir opter pour Le Grand.