Avec sa nouvelle offre simplifiée, Prixtel casse les prix pour la rentrée

L'offre démarre donc à un prix de 4,99€/mois la première année puis 9,99€/ mois à partir de la deuxième année. Ce tarif sera appliqué sur votre facture si votre consommation internet est comprise entre 0 et 40 d'internet mobile.

Si vous consommez entre 40 et 50 Go de données mobiles en 4G et 4G+, le montant de votre abonnement sera alors de 7,99€/mois la première année puis 12,99€/mois après 12 mois. Si enfin votre consommation d'internet mobile est comprise entre 50 et 60 Go, vous payez 9,99€/mois la première année et 14,99€/mois après les douze premiers mois de votre abonnement. Après 60 Go de données, la connexion reste possible mais le débit est réduit.

Comme vous l'aurez remarqué, si vous partez en vacances ou en déplacement professionnel et que vos besoins d'internet en mobilité sont plus importants sur une courte durée, vous ne payez plus cher que durant ce mois et seulement ce mois.

Contrairement aux autres opérateurs qui vous proposent de souscrire à une offre plus importante en données mobiles, une opération fastidieuse qui vous fait de plus payer plus cher durant au moins deux mois, le temps du changement d'offre, Prixtel vous propose une solution économique et automatique selon votre utilisation.

Vous bénéficiez également, et ce sans supplément de prix, de 10 Go de données mobiles à utiliser depuis les destinations européennes. Durant vos vacances ou vos séjours de courte durée, vous restez ainsi connecté à vos proches et pouvez profiter de toutes vos applications sans dépenser un seul euro supplémentaire.

Enfin les appels et SMS sont illimités en France métropolitaine et depuis les pays de l'Union européenne et les DOM. Vous bénéficiez également du transfert d'appel vers votre messagerie inclus dans votre offre.