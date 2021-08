OnePlus 9 : le dernier smartphone 5G OnePlus est 100€ moins cher (exclusivité Amazon)

OnePlus ne cesse d'améliorer ses appareils et ce modèle 9 n'y fait pas exception. En réduction chez Amazon, ce téléphone saura tout d'abord vous séduire par un écran de qualité, d'une taille de 6,5" AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, pour des couleurs encore plus vives et des détails améliorés.

L'une des forces de ce smartphone est également son appareil photo, conçu dans un partenariat entre OnePlus et le suédois Hasselblad, réputé mondialement pour son savoir-faire dans ce domaine. Comptez sur un objectif principal de 48 Mpx, un ultra grand angle de 50 Mpx, un capteur monochrome et l'objectif Freeform pour réaliser vos plus beaux clichés. La technologie HyperLapse vous permettra également de tourner des vidéos en 8k.

Avec une recharge de 1 à 100% en moins de 30 minutes, la batterie de 4500 mAh ne vous fera pas défaut. Compatible 5G et équipé d'une puce Snapdragon 888, ce petit bolide va vous épater. Les acheteurs d'Amazon lui accordent d'ailleurs un excellent 4,4/5 pour 106 évaluations.