Smartphone 5G pas cher : le Realme 8 baisse encore chez Cdiscount

Malgré son prix relativement bas, notre smartphone du jour ne fait pas les choses à moitié ! Déjà, il embarque un très bel écran Super AMOLED avec une diagonale de 6,4 pouces et une définition en 2400 x 1080 pixels. C'est une dalle de qualité et fluide grâce à un taux de rafraichissement à 60 Hz. À l'intérieur du Realme 8, signalons la présence d'un processeur Mediatek Helio G95 avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Les performances sont plutôt correctes et nous avons affaire à un téléphone compatible 5G.

En photo, le Realme 8 s'en sort aussi très bien grâce à son dispositif dorsal regroupant un capteur grand-angle 64 MP, un ultra grand-angle 8 MP, un macro 2 MP et un portrait 2 MP. À l'avant, une dernière caméra 16 MP est présente. Pour ce qui est de l'autonomie, la batterie 5000 mAh fait des merveilles puisqu'elle tiendra sans problèmes sur deux journées complètes.