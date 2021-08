Profitez du MegaPeak Rakuten pour changer de smartphone et obtenir un bracelet connecté

Après avoir évoqué l'éligibilité du pack Oppo au MegaPeak de Rakuten, faisons un détour par les points forts du smartphone et du bracelet connecté.

Le Oppo A74 est un téléphone équipé d'un écran de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 662 et d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide. L'ensemble fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android associé à une interface utilisateur ColorOS 11.1. La partie photo du smartphone est constituée d'un triple capteur principal de 48 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP pour les selfies.

Quant au Band de la marque chinoise, il s'agit d'un bracelet connecté et doté d'un écran AMOLED de 1,1 pouce avec une résolution d'affichage de 126 x 294 pixels. L'objet connecté dispose d'une batterie de 100 mAh qui lui assure une autonomie de 12 jours. Compatible avec le Bluetooth 5.0, le Oppo Band embarque différents capteurs comme l'accéléromètre et la boussole électronique, l'analyse du sommeil, le podomètre, le rythme cardiaque, le cardiofréquencemètre ou encore le capteur SpO2.