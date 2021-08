70 Go pour 13€ tout rond : le meilleur forfait du moment par Red by SFR

Maintenant que vous avez pu découvrir tous le forfaits disponibles chez RED, revenons sur l'abonnement qui vous coûtera 13€/mois. Il comprend une enveloppe internet 4G de 70 Go avec la possibilité d'effectuer jusqu'à quatre recharges de 1 Go chacune par mois (pour 2€ à chaque fois). Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). Une conversation ne peut excéder une durée de 3 heures. De leur côté, les SMS/MMS sont également illimités vers tous les opérateurs en métropole (et dans la limite de 200 destinataires par mois.

Pour vos déplacements dans un autre pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, sachez que les appels et les SMS/MMS resteront illimités. Aussi, 10 Go de datas supplémentaires vous seront crédités pour ces zones. Enfin, toutes les chaînes et bouquets TV pourront être regardés depuis l'application RED TV.