OPPO Reno4 Z : un smartphone 5G à l'écran extra fluide qui profite d'un coupon

Concernant les caractéristiques techniques de ce smartphone, il est équipé d'un écran 6,57 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Son taux de rafraichissement à 120 Hz permet d'obtenir une image fluide sur tous vos contenus. À l'intérieur du téléphone, signalons la présence d'un processeur Mediatek Dimensity 800 compatible 5G. Il est accompagné par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (non extensible). Les performances sont donc au rendez-vous sur l'ensemble des tâches.

La prise de photos est assurée par un dispositif dorsal pourvu d'un module principal 48 MP, d'un ultra grand-angle 8 MP et de deux autres capteurs 2 MP pour la profondeur. De quoi permettre la captation de vidéos en 4K. À l'avant, une dernière caméra 32 MP s'occupe des selfies. Enfin, la batterie 4000 mAh dispose d'une autonomie d'environ une journée complète.