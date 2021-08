OPPO Reno 4 Pro : ce smartphone 5G possède tout ce qu'il faut

Passons aux choses sérieuses en précisant que l'OPPO Reno 4 Pro est pourvu d'un superbe écran AMOLED 6,5 pouces avec une définition 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement atteignant 120 Hz. La dalle est magnifique et parfaitement calibrée. Quant au processeur, il s'agit d'un Snapdragon 765G compatible 5G. Il est épaulé par 12 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. Le système d'exploitation Android 10 + ColorOS 7.2 est de la partie. Ainsi, la configuration se montre plutôt honnête et capable de délivrer des performances correctes en jeu.

Arrêtons-nous un instant sur le dispositif réservé aux photos. Celui-ci fait bien son job grâce à sa caméra dorsale dotée d'un capteur principal 48 MP associé à un ultra grand-angle 12 MP ainsi qu'à un téléobjectif 13 MP. La caméra frontale arbore un module 32 MP. Quant au lecteur d'empreintes digitales, il a été placé sous l'écran. Enfin, la batterie 4000 mAh (divisée en 2 x 2000 mah) tiendra deux journées complètes. Elle est compatible avec la charge rapide Super Vooc 2.0 à 65 W.