Ce très bon smartphone 5G Realme 8 s'affiche à prix bradé

La 5G est en cours de déploiement sur le territoire hexagonal et les constructeurs, à l'image de Realme, démultiplie les smartphones compatibles avec ce réseau. Mais technologie à la pointe ne rime pas nécessairement avec des prix gonflés, comme en témoigne cette offre alléchante disponible sur Cdiscount. Le Realme 8 5G , avec un stockage interne de 64 Go, s'affiche ainsi à seulement 159€. Dépêchez-vous, l'offre est valable jusqu'au 29 juillet, minuit.

Un joli rabais pour un téléphone habituellement vendu à 264,73€, soit près de 105€ économisés, avec la possibilité de payer en 4x sans frais. Et en plus, la livraison est gratuite en France métropolitaine, alors, on fonce !