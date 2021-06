Forfait mobile : RED by SFR frappe FORT avec ses offres BIG RED à partir de 5€

Commençons par le socle commun à ces trois abonnements. Tous disposent des appels illimités vers les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et DOM (communication d'une durée maximale de 3 heures). Les SMS/MMS sont aussi illimités vers l'ensemble des opérateurs en métropole (et dans la limite de 200 destinataires par mois). Tout ce beau monde est aussi utilisable à volonté depuis l'Union Européenne et les DOM. Enfin, un stockage de 100 Go dans le cloud vous sera offert à chaque fois.

Les principales différences se trouvent au niveau de l'enveloppe internet. Avec le forfait à 5€/mois, 5 Go de datas en 4G seront à votre portée mensuellement. Quatre recharges de 1 Go chacune à 2€ seront activables. Aussi 6 Go d'internet supplémentaires seront crédités sur votre compte à l'étranger.

Pour ce qui est de l'offre à 12€/mois, l'enveloppe de datas grimpe à 100 Go avec un rechargement de 50 Go pour 10€ en plus sur votre facture. Durant un déplacement dans un autre pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, 8 Go de plus seront là. Enfin, le forfait à 15€/mois dispose de 200 Go d'internet en 4G avec la fameuse recharge de 50 Go et 15 Go/mois supplémentaires en dehors de l'Hexagone.