Falcon et le Soldat d'Hiver débarque sur Disney+ dès aujourd'hui !

Vous retrouverez bien sur l'ensemble du catalogue Disney à commencer par l'ensemble des classiques d'animation du groupe mais aussi tous les films Pixar. Les films Marvel sont également au programme et les fans de Star Wars retrouveront tous les films et les séries se déroulant dans cette galaxie lointaine, très lointaine. De nouvelles séries autour de ces licences arriveront d'ailleurs très prochainement, avec une vingtaine de projets au total déjà annoncés pour l'année prochaine et 2023.

Si vous aimez également les documentaires, National Geographic vous propose une grande variété de films et de séries vous emmenant aux quatre coins du monde à la découverte des animaux sauvages et des paysages les plus incroyables. Des films historiques sont également disponibles pour étancher votre soif de savoir.