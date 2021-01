Une smart TV Samsung 50 pouces à moins de 50€ chez Bouygues Telecom

Terminons sur les spécificités techniques du téléviseur connecté Samsung à 49€. Son écran affiche une diagonale de 50 pouces (soit environ 125 centimètres) avec une définition en 4K Ultra HD. Cette ultra haute définition permet d'obtenir une image détaillée avec des couleurs toujours plus fidèles à la réalité. Sur les programmes compatibles, la différence est réellement palpable par rapport à la Full HD classique.

Pour faire en sorte que ce modèle soit à la portée de chaque utilisateur, la marque s'est appliquée à maximiser l'ergonomie grâce à une télécommande qui permet de contrôler chaque paramètre. Plus besoin de décodeur TV ou d'appareil secondaire pour accéder à vos contenus favoris. C'est pour cela que des boutons dédiés à Netflix, Prime Video ou même Rakuten TV ont été placés sur la télécommande. D'autres services de renom comme OCS, myCanal et Spotify (un abonnement peut être requis) répondent présent.

Dernier point important, le design de cette TV a été pensé pour s'adapter à toutes les pièces quelle que soit votre installation. C'est pourquoi elle dispose de courbes ultra fines et d'une esthétique épurée afin de garantir une élégance de chaque instant. Et une fois la mise en service terminée, vous accéderez immédiatement aux plus de 150 chaînes via l'application B.tv+ déjà installée.