Bon plan : une smart TV Xiaomi 4K 55 pouces en promo pour le Single Day

Votre TV vient de vous lâcher ? Vous avez envie de voir plus grand ? La Team Bons Plans de Clubic vous a trouvé une belle affaire chez Electro Dépôt ! La TV 4K Xiaomi 55“ avec Android TV est à seulement 398,89 € et en plus vous pouvez la récupérer cet après-midi grâce au Clic&Collect.