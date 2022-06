Forfait mobile : profitez de 90Go de date 5G à moins de 12€ par mois !

Cet abonnement téléphonique vous permettra de consommer jusqu'à 90 Go de datas en 4G tous les mois en France métropolitaine. Un volume extrêmement important et largement suffisant pour vos pérégrinations sur internet. Vous pourrez aussi regarder des vidéos et écouter de la musique en ligne sans risquer d'épuiser votre forfait trop rapidement. Par ailleurs, 10 Go par mois vous accompagneront aussi durant vos voyages en dehors de l'Hexagone.

Parmi les éléments plus habituels, on retrouve assez logiquement les appels illimités vers les mobiles comme les fixes dans l'Hexagone et les DOM (hors Mayotte). Il en va de même pour les SMS. Quant aux MMS, leur dimension illimitée est uniquement valable pour la métropole. Enfin, si vous choisissez de vous rendre dans un autre pays européen ou dans les DOM, sachez que les éléments mentionnés précédemment resteront illimités.