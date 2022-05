Forfait mobile : dernières heures pour profiter de ces offres à prix réduit

On commence par le plus petit prix de cette sélection avec le forfait 4G Free Mobile 80 Go à 8,99€ par mois. Valable jusqu'au 31 mai, cette offre permet ainsi de profiter d'un solide forfait 4G/4G+ avec une belle enveloppe de données de 80 Go pendant un an à moins de 9€ par mois. Après un an d'abonnement, il se transformera en un forfait Free 5G à 19,99€ par mois. Dans ce cas, même la transition après un an semble avantageuse. Si vous êtes déjà abonné Freebox, la même transformation sera opérée, mais cette fois tarifée à 15,99€ par mois.

Pour 8,99€ par mois pendant un an, ce forfait promet de bien belles choses, à commencer évidemment par une solide enveloppe de données de 80 Go (dont 10 Go depuis Europe/DOM), qui vous permettra de profiter du réseau 4G/4G+ de Free pour tous vos besoins en toute tranquillité.

Outre ces 80 Go de données, on retrouve les appels et SMS/MMS illimités, tant en France Métropolitaine que depuis Europe/DOM. Vous pourrez ainsi rester en contact avec vos proches même durant vos voyages.

Les fans de foot seront également ravis d'apprendre que cette offre propose aussi un accès premium à l'application Free Ligue 1 pour rester au fait de l'actualité footballistique dans les meilleures conditions.