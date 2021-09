Forfait à moins de 5€, quel opérateur choisir pour un forfait mobile qui va à l'essentiel ?

Les opérateurs ont tendance à proposer des forfaits avec toujours plus de données mobiles pour profiter au mieux des plateformes de streaming. Notamment celles qui proposent des vidéos en format 4K, comme Netflix ou Prime Vidéo, et qui sont donc très gourmandes en data. Pas étonnant alors que les meilleurs forfaits mobiles en 2021 intègrent près de 100 Go de données internet !

Néanmoins, entre la démocratisation du télétravail et l'abondance de bornes Wi-Fi sécurisées, ces enveloppes de données mobiles peuvent se révéler inutiles pour beaucoup d'utilisateurs. Alors, pourquoi ne pas revenir à l'essentiel ? C'est-à-dire : appeler et envoyer des messages à ses proches. Et bien sûr, profiter un peu de l'internet mobile lorsque l'on est à l'extérieur ou en voyage, en Europe et dans les DOM.

En somme, profiter d'un forfait mobile plus adapté à ses besoins, tout en réduisant considérablement la facture ! C'est pourquoi la Team Clubic Bons Plans a sélectionné pour vous quatre forfaits mobiles à moins de 5€ par mois, proposés par B&You, RED by SFR, Prixtel et CDiscount mobile.