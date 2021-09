RED by SFR lance un nouvau forfait 70 Go à 13€/mois pour la rentrée

Votre smartphone , va être ravi, et vous aussi ! Cette offre signée RED by SFR a tout pour plaire, à commencer par son enveloppe datas. Ainsi, consultez sans sourcilier vos e-mails, les derniers posts de vos amis sur les réseaux sociaux ou encore vos morceaux préférés grâce à 70Go d'internet en 4G inclus mensuellement. Et si vous arriviez au bout, vous pouvez augmenter à quatre reprise votre offre d'1Go supplémentaire, contre 2€ par augmentation.

Bénéficiez également des appels en illimité pour une durée maximale en continu de 3h vers 200 destinataires différents/mois. Un nombre de destinataires similaire est compris pour vos SMS et MMS, tandis que les envois en illimité concerne la métropole. Et si vous partez dans l'UE comme les DOM, RED by SFR vous accompagne avec 10Go de forfait internet, ainsi que les appels, SMS et MMS en illimité vers l'Hexagone.