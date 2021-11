Cyber Monday : ce pack Xiaomi Redmi Note 10S avec les écouteurs Xiaomi Mi 2 à prix cassé chez Darty

Le Redmi Note 10S est un smartphone dit d'entrée de gamme, compte tenu de son prix très abordable, mais qui a ce qu'il faut là où il faut. Son écran de 6,43" est certes limité à 60 Hz, mais c'est un Super AMOLED avec de très belles couleurs. Il tourne avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne auxquels on peut rajouter du stockage via un port microSD. Avec pratiquement 16h de batterie et une compatibilité charge rapide 33 W, c'est vraiment un très bon smartphone au tarif plus qu'abordable.

Ne pensez pas, car vous auriez tort, que les écouteurs fournis avec sont des petits gadgets. Les Mi True Wireless Earphones 2 Basic ont en effet une autonomie de 5h par charge, jusqu'à 20h avec le boîtier, et en plus ils sont équipés de la réduction de bruit active pour annuler les bruits ambiants et écouter sa musique, ses films et séries, ou téléphoner en paix.