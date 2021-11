Le Samsung Galaxy S20 Ultra (5G) n'a jamais été aussi abordable que pour le Black Friday

Samsung a fait fort avec ce Samsung Galaxy S20 Ultra (5G), qui vous propose ni plus ni moins que l'ensemble des innovations conçues par le constructeur. Avec son large écran de 6,9 pouces AMOLED, vous bénéficiez d'un affichage sans aucune limite qui sublime vos contenus grâce à des couleurs vibrantes et un contraste infini. L'appareil possède un dos en verre et des finitions exemplaires qui en font plus qu'un simple téléphone mais un objet de design que l'on prend plaisir à manipuler et à montrer.

C'est évidemment la partie photo qui a profité d'une attention toute particulière de la part des ingénieurs de la marque et le Samsung Galaxy S20 Ultra (5G) intègre trois capteurs photo dont un principal à 108 mégapixels très précisément, qui offre des clichés riches de détails, de jour comme de nuit, même en très basse lumière. Un ultra grand-angle et un téléobjectif vous permettent quant à eux de prendre les plus larges paysages ou de zoomer jusqu'à 100x dans l'image pour en capturer la portion la plus éloignée.

Smartphone moderne, le Samsung Galaxy S20 Ultra (5G) l'est assurément et c'est pourquoi il est déjà compatible avec les réseaux mobiles de dernière génération. Une fois votre zone couverte par votre opérateur, vous pourrez profiter des téléchargements très rapide de vos contenus et applications, mais aussi d'un jeu en ligne sans aucune latence.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra (5G) aura pour satisfaire à tous vos besoins d'une grande autonomie, et c'est le cas grâce à sa batterie 5000 mAh qui lui offre une grosse journée de travail sans avoir à passer sur une prise secteur.