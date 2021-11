Black Friday Apple : le MacBook Air 2020 est encore moins cher avec ce code promo

Le PC portable d'Apple est doté d'un écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces avec une technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels. Le MacBook Air est également doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go en SSD et du puissant processeur Apple M1.

Du côté de l'autonomie, l'appareil peut être utilisé jusqu'à 18 heures après une seule charge.

La partie connectique du laptop se compose de 2 ports USB-C 3.1 Gen 2, d'un Thunderbolt 3, d'un DisplayPort, d'une sortie casque, de la norme Wi‑Fi 6 802.11ax et du Bluetooth 5.0.

Enfin, le MacBook Air (livré avec un adaptateur secteur USB‑C de 30 W et un câble de charge USB‑C d'une longueur de 2 mètres) affiche des dimensions de 30.41 cm x 21.24 cm x 1.61 cm et un poids léger de 1,29 kg.