Black Friday : le Samsung Galaxy S20 FE n'a jamais été aussi peu cher avec ce code promo

Disponible dans un coloris bleu, le Galaxy S20 FE de Samsung associé à son bon plan et compatible avec la 4G est un smartphone doté d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels.

Le téléphone dispose aussi d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, un d'espace de stockage de 128 Go (extensible par carte microSD jusqu'à 1 To), d'une batterie de 4 500 mAh compatible charge rapide, du processeur Exynos 990 et du système d'exploitation mobile Android.

Pour la photo, le Samsung Galaxy S20 FE embarque un triple capteur principal de 12 + 12 + 8 MP et un capteur frontal de 32 MP.