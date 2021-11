Black Friday Samsung : 3 offres folles sur les smartphones de la marque pour le Black Friday Amazon

Passons maintenant au gros morceau de cette sélection, le smartphone le plus cher mais aussi le plus performant pour les utilisateurs exigeants : le Galaxy S21 Ultra 5G. Smartphone, photophone : il endosse différent rôle avec brio et peut même se targuer d'avoir un écran qui affiche de l'HDR10+. Il est disponible sur Amazon avec une réduction de 22%, 280€, qui le fait passer de 1259€ à 979€.

Son écran de 6,8" Dynamic AMOLED 2X affiche une définition de 3200 x 1400 pixels sur un format 20:9. Le processeur est un Exynos 2100 gravé en 5 nm et le modèle en promo ici tourne avec 12 Go de RAM et 128 Go de mémoire, non extensible cette fois-ci. La batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide à 25 W peut aisément tenir 24h en activant le mode 120 Hz+. Le côté photophone est impressionnant avec quatre appareils photo à l'arrière : un grand angle de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, un premier téléobjectif de 10 Mpx et un second téléobjectif de 10 Mpx également.