L'excellent smartphone POCO X3 Pro à prix dément pour le Black Friday Amazon

Le POCO X3 Pro est un smartphone qui compte parmi les meilleurs rapports qualité/prix vus ces dernières semaines. Il dispose d'un très large écran 6,67 pouces FullHD+ avec une excellente luminosité pour voir même en plein jour et en extérieur vos contenus, messages et pages web. Son taux de rafraichissement 120 Hz apporte une très grande fluidité lors de votre utilisation, avec un défilement rapide des pages et de l'interface.

Son processeur Snapdragon 860 vous permet d'obtenir d'excellentes performances lors de votre utilisation, même en jeu ou dans des applications gourmandes de retouche photo. Il dispose également de 256 Go de stockage pour pouvoir y déposer l'ensemble de vos clichés, de vos vidéos et de vos logiciels sans jamais vous sentir à l'étroit.

Pour la photo, le POCO X3 Pro dispose de quatre objectifs dont un grand-angle 48 mégapixels qui vous permet de bénéficier d'images détaillées quelque soit le sujet mis en images.

L'autonomie enfin est assurée par une très large batterie de 5160 mAh pour une journée totale d'utilisation. Le POCO X3 Pro dispose aussi d'un système de recharge 33W pour ne plus attendre que votre smartphone retrouve un peu d'énergie. Quelques minutes suffisent pour repartir plusieurs heures durant avec votre smartphone.