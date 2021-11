Black Friday : 4 offres immanquables sur les forfaits Free, B&You, Prixtel et RED by SFR

Dernière offre de cette sélection avec Prixtel et son forfait baptisé "Le grand" et qui vous permet de faire là encore de belles économies avec un prix de départ de seulement 6,99€/mois. Chez Prixtel, le tarif s'adapte à votre consommation. Si vous utilisez moins de 100 Go durant le mois en cours, vous ne payez pas plus cher. Si vous dépassez jusqu'à 120 Go, vous payez 9,99€ et 12,99€ jusqu'à 140 Go. Ces tarifs s'appliquent durant la première année de votre souscription et augmentent par la suite mais cette offre est sans engagement. Les appels et SMS sont eux évidemment illimités en France métropolitaine pour communiquer en toute liberté.