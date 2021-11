Apple, Samsung, OnePlus : ne passez pas à côté de ces 4 promos Black Friday

Concluons notre tour d'horizon avec un autre smartphone, un autre excellent smarpthone même : le OnePlus 9 Pro. Il est disponible à 609,99€ chez Rakuten avec en plus la possibilité de cagnotter 61€ sur votre compte Club R dont, rappelons-le, la création est gratuite. C'est un smartphone avec un bel écran 6,7" AMOLED QHD+, 12 Go de RAM, 128 Go de mémoire (non extensible), certifié IPX68 donc résistant à la poussière et à l'eau. Et enfin des capteurs photo à faire pâlir la concurrence : 48, 50, 8 et 2 Mpx à l'arrière, 16 Mpx à l'avant, une charge rapide de 65 W et une autonomie d'une journée et demi avec un usage léger, sinon une bonne grosse journée sans stress.