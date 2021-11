Ce code promo Black Friday fait chuter le prix du Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Le Samsung Galaxy S20 Ultra (5G) est tout simplement un concentré d'innovations mises au point par la marque coréenne pour vous proposer la meilleure expérience possible avec un smartphone.

La partie photo a été particulièrement travaillée par les équipes du constructeur avec la présence au dos de trois capteurs, dont un de résolution 108 mégapixels qui vous permet d'obtenir des clichés ultra-détaillés pour immortaliser chaque souvenir, chaque paysage et chaque moment de votre journée. On retrouve également un capteur ultra grand-angle et un téléobjectif et même en vidéo le Samsung Galaxy S20 Ultra (5G) se démarque avec la possibilité de filmer jusqu'en 8K. D'autres modes photo vous permettent également d'utiliser l'ensemble des capteurs pour réaliser des courtes vidéo prêtes à partager sur les réseaux sociaux.

Le smartphone est également paré pour les réseaux de nouvelle génération avec une compatibilité 5G. Si vous avez la chance d'être couvert par votre opérateur, vous bénéficiez d'une vitesse accrue lors de vos téléchargements mais également lorsque vous consultez des vidéos et des jeux en streaming.

Avec son immense dalle AMOLED de 6,9 pouces, c'est un vrai régal que de regarder des séries ou des films en mobilité, tout en profitant d'une compatibilité HDR10 pour les contenus compatibles.

Enfin l'appareil proposé ici par Rakuten vous offre 128 Go de sotckage pour ne jamais manquer de place pour vos photos, fichiers, vidéos et applications. Un port Micro SD vous permet en outre d'augmenter le stockage jusqu'a 1 To. Utilisez votre smartphone comme bon vous semble, Samsung s'occupe du reste.