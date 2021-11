Pour le Black Friday, la TV QLED 4K Xiaomi Mi Q1 75 pouces est à prix cassé chez Fnac-Darty

Xiaomi se lance sur le secteur du téléviseur et ne fait pas les choses à moitié avec un large écran de 75 pouces, soit une diagonale de 190,5 cm qui vous permet de profiter d'un spectacle très immersif, et riche en détails avec sa résolution 4K.

Evidemment cet écran est également compatible avec les technologies HDR10+ et Dolby Vision. Pour les contenus compatibles, vous bénéficiez d'une plage dynamique plus importante qui vous permet de profiter d'une luminosité plus forte mais aussi de couleurs plus riches et vibrantes.

Ce téléviseur Xiaomi tourne sous Android TV, ce qui vous permet de profiter des différents services de streaming directement sur votre écran d'accueil. La télécommande Bluetooth vous permet de naviguer dans les menus sans avoir besoin d'être pile devant l'appareil et intègre deux boutons vous permettant de vous connecter immédiatement à Netflix et Amazon Prime Video en un seul clic.

Enfin pour trouver le film ou la série que vous souhaitez regarder, il vous suffit d'utiliser Google Assistant, intégré à la fois au téléviseur et à la télécommande. Quelques mots suffisent pour dénicher le bon programme et y accéder en deux temps, trois mouvements.