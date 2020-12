Une TV OLED Sony Bravia 55" à prix cassé chez Fnac juste avant le Cyber Monday

Avec cette réduction de plus de 500 euros, cet écran se fait plus accessible. Il a désormais tout pour plaire, sa résolution 4K et son processeur X1 Ultimate lui donnant un très important sens des détails.

L'appareil dispose de divers réglages prédéfinis (Photo, Cinéma, Sport et même Netflix) permettant de personnaliser l'expérience en quelques clics sur sa télécommande. Il repose en outre sur la technologie OLED, dont la réputation en termes de qualité d'image n'est plus à faire.

Le Bravia KD55A8BAEP met également l'accent sur la qualité sonore. Compatible Dolby Atmos, il promet une expérience audio immersive et une connexion possible avec une foule d'appareils de type home cinema.