Profitez de -30% sur une Smart TV Sony Bravia 65" pendant le Black Friday chez Fnac

Choisir un téléviseur avec un budget limité n’est pas chose aisée ! Toutefois les périodes de soldes et autres Black Friday permettent de monter en gamme sans trop craquer sa tirelire. C’est le cas actuellement, qui plus est sur un téléviseur de nouvelle génération puisque ce Sony Bravia KD-65XH8196 fait parti du catalogue 2020 du fabricant nippon.



Lancé en aout 2020 aux environs de 1 200 €, ce téléviseur de 65 pouces profite ici et maintenant d’une remise de 30 %, faisant chuter son prix à 849.15 €, un tarif vraiment bon pour un téléviseur grand, récent, aux multiples qualités. Précisons d’ailleurs que nous avons testé un modèle quasi similaire sur Clubic avec le Sony KD-65XH8096 ; les différences entre ces deux modèles sont surtout d’ordre esthétique notamment avec un support plus élégant pour la série XH81. L’autre différence entre les deux gammes n’est autre que les diagonales disponibles, la série XH80 monte jusqu’à 85" là ou la XH81 s’arrête à 65".



Pour le reste, on y retrouve les mêmes caractéristiques : une belle dalle IPS Triluminos avec rétroéclairage DirectLED, un processeur X1 Ultimate très efficace pour gérer les différents flux vidéo et appliquer des traitements d’image, ainsi que d’autres caractéristiques qui font entrer des éléments haut de gamme sur ces deux séries au tarif contenues. On pense notamment à la prise en charge du format HDR Dolby Vision, aux haut-parleurs X-Balanced Speaker, ou encore au support du Dolby Atmos.