La Smart TV Samsung Incurvé LED 4K UHD 49 pouces à prix cassé pour le Black Friday

Cdiscount est toujours très actif dans le domaine des bonnes affaires pendant la période du Black Friday. L'e-marchand bordelais livre ses clients gratuitement à domicile et donne accès au paiement en quatre fois sur cette commande (soit 115,16€ lors de l'achat puis 115,15€ par échéance). Ce produit peut être retourné jusqu'au 31 janvier 2021 si jamais il ne vous convient pas. Bien entendu, la garantie de base est valable pendant deux ans.

Le téléviseur en question est un modèle Samsung UE49RU7372 pourvu d'un écran LED avec une diagonale de 49 pouces (soit 123 centimètres) et une définition 4K UHD. Plus intéressant encore, cette dalle est incurvée pour renforcer l'immersion dans vos programmes préférés. La technologie HDR 10+ est bien évidemment présente pour améliorer les éclairages et les couleurs sur les contenus compatibles.

Toujours dans l'optique de renforcer ce sentiment d'immersion, Samsung a doté sa TV de la technologie Auto Depth Enhancer. Elle apporte plus de profondeur à chaque image. De son côté, PurColor rend les couleurs plus éclatantes et réalistes.