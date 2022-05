L'excellent Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G bénéficie d'une réduction de 50€

Tout d'abord, il va sans dire car c'est dans son nom mais il s'agit d'un smartphone 5G. Il est doté d'un bel écran AMOLED de 6,67" affichant du 2400 x 1080 pixels à 120Hz (mais vous pouvez choisir de mettre moins).

Il fonctionne avec un processeur octa-core

Dimensity 920 d'une fréquence de 2,5 GHz. Dans cette version il est équipé de 256 Go de mémoire, extensible avec une carte microSD d'une taille maximum de 1024 Go. Et de 8 Go de RAM pour la fluidité d'exécution.

Son point fort provient de sa batterie de 4500 mAh. Celle-ci vous octroie une autonomie d'une journée, voire une journée et demi si l'écran n'est pas permanence allumé. Mais surtout, elle est compatible charge rapide 120W. En la branchant avec l'adaptateur adéquat, le smartphone peut passer de 0 à 100% en 15 minutes.

Enfin, le côté photo est également excellent avec trois capteurs arrières de 108 Mpx, 8 Mpx et 2 Mpx et un capteur avant de 16 Mpx. En plus, le smartphone est certifié IP53 et peut donc résister à la poussière et à quelques petites éclaboussures.