Économisez à l'achat sur la TV 4K UHD HDR Philips 43"

Avec la TV Philips 4K de 43" disponible ici, vous allez pouvoir accéder à tous vos services de streaming préférée. En effet il s'agit d'une Android TV fonctionnant avec Google et vous donnant accès au Store du constructeur pour récupérer Netflix, Prime Video, Disney+, etc.

La plus-value de ce modèle est incontestablement ses lumières d'ambiance Ambilight. Celles-ci peuvent se régler indépendamment les unes des autres, s'adapter aux couleurs apparaissant à l'écran pour leur donner plus de relier, opter pour une ambiance lounge ou s'adapter au mur derrière pour renforcer le contraste.

Pour ce qui est de la connectivité, la TV propose 4 ports HDMI dont un compatible ARC. Ainsi que deux ports USB pour brancher vos périphériques externes et les lire directement sur la TV. Retrouvez en plus une sortie optique numérique avec en plus une prise casque. Et bien entendu le WiFi et le Bluetooth pour profiter de la fonction Chromecast, de SimplyShare ou encore pour relier une barre de son sans-fil.