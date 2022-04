Xiaomi : profitez d'une remise de 100€ sur le nouveau POCO F4 GT chez Amazon

C'est aujourd'hui que POCO dévoile au monde entier son tout nouveau smartphone, le F4 GT. Avec son slogan "The apex of power" ou "La puissance à l'état pur", Xiaomi va frapper un grand coup dans le marché des téléphones mobiles avec un modèle qui va séduire un grand nombre de joueurs et d'utilisateurs exigeants.

Le smartphone est disponible en deux versions :

Le premier est normalement vendu à 599,99€ et le second à 699,99€. Mais pour fêter ce lancement en grande pompe, Amazon offre une réduction de 100€ sur le modèle de couleur noir. Ainsi vous allez pouvoir profiter du modèle 128/8 à 499,99€ et du modèle 256/12 à 599,99€. Et ça ne va pas durer !