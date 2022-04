De nombreux produits Samsung à prix cassé toute la semaine chez Amazon !

Découvrons maintenant une montre connectée et pas des moindres : la Galaxy Watch4 version 4G. Celle-ci est à 252,19€ au lieu de 349€ sur le site. Et il y a en plus une case coupon à cocher afin d'économiser 20€ supplémentaire sur son prix, soit 232,19€ en tout.

Cette montre connectée permet de nombreuses choses. Premièrement elle se connecte à votre smartphone en Bluetooth. Ainsi, vous pouvez accéder à vos notifications, y répondre et même téléphoner sans avoir à sortir votre smartphone. Le plus de cette version 4G est qu'elle est équipée d'une carte eSim. Ainsi, si vous êtes chez un opérateur compatible, elle peut être utilisée indépendamment du smartphone sans être reliée à son WiFi.

Elle permet également de suivre tous vos efforts physiques et sportifs grâce à ses capteurs sous le cadran. Et elle fonctionne également la nuit afin de surveiller votre sommeil et la qualité de celui-ci. Un compagnon idéal au quotidien, quelle que soit votre activité.