Profitez de l'excellent OnePlus 9 5G à moins de 500€

Le OnePlus 9 est l'un des meilleurs smartphone de sa génération. Il est tout d'abord doté d'un bel écran Amoled de 6,55" affichant une résolution de 2400 x 1080 pixels et une fréquence de rafraichissement adaptative pouvant aller jusqu'à 120 Hz.

Sous ce bel étui de cache un processeur octa-core Snapdragon 888 avec une fréquence de base de 2,84 GHz accompagné d'un GPU Adreno 660. Il tourne avec 8 Go de RAM et vous pouvez stocker jeux, applications, photos et vidéos sur son espace interne de 128 Go.

Il est équipé d'une batterie de 4500 mAh qui lui octroie, en usage classique, une autonomie d'une journée et demi. Mais à côté vous avez une compatibilité charge rapide 65W qui permet de retrouver l'intégralité de la batterie en seulement 45 minutes. À noter qu'il est aussi compatible charge sans fil 15W si vous avez un chargeur Qi.

Enfin, l'appareil photo est des plus satisfaisants avec un triple capteur arrière de 48 Mpx, 50 Mpx et 2 Mpx capable de filmer en 4K à 60 images/seconde. Pour les selfies, vous pouvez compter sur un capteur de 16 Mpx.