OPPO Reno6 : le smartphone 5G a rarement été aussi peu cher

Le OPPO Reno6 compatible avec la 5G est un smartphone doté d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 mégapixels. On retrouve aussi le processeur Mediatek Dimensity 900, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne de 128 Go et une batterie d'une capacité de 4300 mAh avec la technologie de charge rapide technologie SuperVOOC. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche ColorOS.

La partie photo est composée d'un un triple capteur principal de 64 + 8 +2 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Côté connectivité, l'empreinte digitale sous l'écran, la reconnaissance faciale, la norme Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, l'USB Type-C ou encore le NFC sont essentiellement de la partie.