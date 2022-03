L'Amazon Fire TV Stick 4K est toujours à moins de 40 €

Ce fameux Fire TV Stick se présente sous la forme d'une petite clé USB. Cependant, il viendra se placer sur un port HDMI de votre écran. Une fois le branchement puis la connexion à internet effectués, à vous les milliers de films et séries disponibles sur les applications Prime Video, YouTube, Disney+, Netflix ou encore myCanal que vous pourrez télécharger librement (un abonnement peut être requis). Les contenus compatibles bénéficieront même d'une définition en 4K du plus bel effet ! Les technologies HDR, Dolby Atmos et Dolby Vision viendront considérablement améliorer votre expérience.