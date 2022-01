Le Samsung Galaxy S21 FE en promotion pour le début de 2022

La version FE du Samsung Galaxy S21 est donc la plus aboutie du modèle et propose tout ce que le modèle original a de meilleur. Il est doté d'un écran de

6.41 pouces avec un affichage qui peut passer de 60 Hz à 120 Hz en fonction de vos envies. Avec la deuxième option vous aurez une meilleure fluidité d'image, ce qui est très appréciable pour les jeux vidéo. Mais qui est aussi un peu plus énergivore.

Il est disponible en plusieurs versions de mémoire de stockage, et le modèle concerné ici dispose de 6 Go de mémoire vive avec 128 Go de mémoire interne. Il existe également une version 256 Go, plus chère. Et les deux ne disposent pas d'extension de mémoire via port microSD.

L'appareil photo est également de grande qualité, avec un triple capteur arrière de 12, 8 et 12 Mpx. Et à l'avant pour les selfies un capteur de 32 Mpx. La batterie, elle, est une Li-Po de 4500 mAh qui offre une autonomie correcte dépassant allègrement la journée complète.