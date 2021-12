Amazon brade l'excellent smartphone OnePlus Nord juste avant Noël

Le OnePlus Nord est un smartphone intéressant à plus d'un titre. Parmi ses nombreuses qualités on peut noter son écran Fluid AMOLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui le rend particulièrement agréable à regarder, notamment pour les photos et vidéos.

Ce n'est pas tout, côté technique il est également exemplaire. Un processeur Snapdragon 765G 5G, 12 Go de RAM, 256 Go de mémoire, une batterie de 4115 mAh avec une autonomie de plus d'une journée, qui plus est compatible charge rapide 30 W. Il s'agit là de la version la plus puissante du OnePlus Nord, et cela s'en ressent à l'usage.

L'appareil photo est également une très bonne surprise. À l'arrière vous retrouvez un capteur grand-angle de 48 Mpx, un macro de 2 Mpx, un pour la profondeur de champ de 5 Mpx et un ultra grand-angle de 8 Mpx. Avec une résolution qui peut aller jusqu'en 4K avec 30 images/seconde pour les vidéos.

Et lorsque vous recevez votre smartphone à la maison, il est fourni avec une protection d'écran déjà posée. Mais également une coque en silicone pour le protéger, ainsi qu'un câble USB-C accompagné d'un chargeur rapide pour gagner du temps.