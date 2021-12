OnePlus Nord : un excellent smartphone 5G à prix choc

Le OnePlus Nord est clairement un flaghship killer. En gros cela signifie qu'il a toutes les caractéristiques, ou presque, du modèle haut de gamme de la marque. Mais avec un prix souvent divisé par deux. Le OnePlus Nord dispose d'un écran Fluid AMOLED de 6,44 pouces avec un processeur octo-core Snapdragon 765G 5G.

Il tourne avec 8 Go de RAM et vous disposez de 128 Go de stockage interne, sans microSD pour l'étendre par contre. Sa batterie lui permet de tenir aisément pendant 1,5 jours, mais le plus impressionnant c'est qu'il passe de 0 à 100% en seulement 1h grâce à la charge rapide 30W.

Capable de filmer en 4K à 30 images/seconde ou en 1080p à 30, 60 ou encore 240 images/seconde, c'est aussi via les photos qu'il est impressionnant. Pour ça il est équipé de 4 capteurs arrière : un grand-angle de 48 Mpx, un macro de 2 Mpx, une profondeur de champ de 5 Mpx et un ultra grand-angle de 8 Mpx. Et à l'avant, il y a deux capteurs : un grand angle et un ultra grand-angle de 32 et 8 Mpx.